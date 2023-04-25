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НовостиОбщество25 апреля 2023 13:01

Власти Новочеркасска объяснили причину появления баннера с орфографической ошибкой

Инцидент быстро исправили после сообщений от местных жителей
Ангелина СКИБА
Исправленное изображение планируют разместить в ближайшее время

Исправленное изображение планируют разместить в ближайшее время

Фото: Евгения ГУСЕВА

Баннер с орфографической ошибкой, который заметили жители Новочеркасска, уже демонтировали. Об этом сообщили местные власти.

- Как выяснилось, баннер заказали в одном из рекламных агентств частные лица. С администрацией города макет не согласовывали. После того, как стало известно об ошибке, плакат немедленно убрали, - говорится на сайте администрации Новочеркасска.

Исправленное изображение планируют разместить в ближайшее время. Добавим, прежний баннер находился в районе рощи Красная весна, его сняли после сообщений в социальных сетях.

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