В Ростове-на-Дону выбрали лучших молодых преподавателей

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В Ростове-на-Дону прошел межрегиональный инновационный конкурс «Лучший молодой преподаватель Юга России 2023». Конкурс был организован на базе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) при поддержке банка «Центр-инвест».

Инновационный конкурс для молодых преподавателей ведущих вузов Юга России проводится с 2003 года. В этот раз на конкурс было подано свыше 100 заявок от преподавателей из 14 регионов и 22 университетов страны. В финал вышли 32 молодых специалиста, которые в очном финале представили свои TED-выступления (лекции), демонстрируя навыки педагогического мастерства и применение инновационных технологий в образовании.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Победители были определены в номинациях «Информационные технологии», «Экономика и управление», «Социальные науки и право», «Гуманитарные и педагогические науки». Всего было отмечено 12 педагогов. Также специальные призы получили 2 преподавателя в категории «Лучший молодой преподаватель по мнению студентов».

- В эпоху трансформаций все большее значение приобретает экономика знаний. Для динамичного развития не только банку, но и стране в целом требуются таланты, молодые люди, мыслящие свободно и креативно, умеющие находить нестандартные решения для новых вызовов, поэтому на помощь талантам приходит наставник, преподаватель, готовый делиться своим опытом. Именно такое взаимодействие создает нужную креативную среду для раскрытия потенциала студентов, мотивации, создания новых идей и успеха на пути непрерывного развития, - обратилась с приветственным словом к участникам Председатель Правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк традиционно принимает активное участие в учебном и методическом процессах, научных исследованиях, конференциях и форумах ведущих вузов страны, а также определяет молодых специалистов на практику и обучение. После стажировки в банке студенты строят успешную карьеру, получают признание жителей, бизнеса, органов власти региона и страны.