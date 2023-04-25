Среди пенсионеров выберут интернет-предпринимателя и интернет-звезду

Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета». Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

24 апреля 2023 года стартовал прием работ на IХ Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 2023», организованный ПАО «Ростелеком» и Социальным фондом России (СФР) при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и АНО «Цифровая экономика». Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета», который создан для облегчения доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде.

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.

Победители будут выбраны в следующих номинациях:

- «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

- «Мои интернет-достижения»;

- «Интернет-предприниматель»;

- «Моя общественная интернет-инициатива»;

- «Я — интернет-звезда»;

- «Спасибо моему учителю!».

Среди целей конкурса повышение доступности государственных электронных услуг, содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров», определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов, выявление наиболее активных регионов, заинтересованных в организации обучения пенсионеров. Также конкурс продвигает обучающий портал «Азбука интернета».

Конкурсные работы принимаются до 23 октября 2023 года. Итоги конкурса будут подведены не позднее 25 декабря 2023 года.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Для участия в конкурсе необходимо:

- Подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs

- Приложить конкурсную работу по теме одной из номинаций конкурса и необходимые фотографии.

Победителей определят члены конкурсной комиссии. В ее состав вошли представители «Ростелекома», СФР, Российской ассоциации электронных коммуникаций и АНО «Цифровая экономика».

Подробные условия участия и сроки проведения размещены на портале «Азбука интернета».

Все работы будут размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы».

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