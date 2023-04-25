В дептрансе рассказали, сколько составил недовыпуск автобусов в Ростове

По состоянии на 24 апреля средний выпуск машин по городу составил 650-730 единиц. Это 65-75% от нормы. Фото: Дмитрий Кутепов

Замглавы администрации Ростова Дмитрий Симков, курирующий транспорт, озвучил, какие АТП недовыпускают подвижной состав. Об этом 25 апреля он рассказал депутатам гордумы.

В докладе чиновник отметил, что в 2022 году власти выявили 29723 нарушения выпуска транспортных средств. Годом ранее таких нарушений было 30623.

По состоянии на 24 апреля средний выпуск машин по городу составил 650-730 единиц. Это 65-75% от нормы.

Хуже всего дела с выпуском обстоят у ООО «РТК», АО «АТП №5», ООО»Карат» и МУП «Ростовская транспортная компания». У них недовыпуск — более 35%.

Лучшими оказались МУП МТК «Ростовпассажиртранс», ООО «ТрансЭкспорт» и ИП Федченко Р.И. Они выпускают на линии более 80% положенного состава.

Выпуск подвижного состава в Ростове. Инфографика администрации города.

Администрация города сейчас активизировала борьбу с недовыпуском. После жалоб жителей микрорайона «Суворовского» градоначальник Алексей Логвиненко поручил расторгнуть контракты с «ЮТК» и «Янтарь-1» При этом у них еще есть 10 дней на то, чтобы исправить ситуацию.

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