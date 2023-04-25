Власти Ростова опубликовали новые требования ко всем перевозчикам

Водителям придется носить форму. Фото: Дмитрий Кутепов

Департамент транспорта Ростова при заключении новых контактов будет предъявлять новые, более жесткие требования к перевозчикам. Об этом на заседании гордумы рассказал замглавы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков.

По новым контрактам, которые будут действовать с 1 августа 2023 года по 31 июля 2027 года, перевозчикам придется оснастить весь подвижной транспорт кондиционерами, видеокамерами, электронными табло и автоинформаторами, а также оборудовать машины для перевозки маломобильных граждан.

Машины должны быть не старше 10 лет и иметь экологический класс не ниже Евро-4. Всем водителям придется носить форму. Напомним, что форма будет состоять из темно-синей куртки, голубой рубашки, черного галстука, темно-синих брюк и закрытой черной обуви.

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