В Ростове депутаты утвердили постройку двух новых жилых районов на Левом берегу Дона

Речь идет об участке на улицах Левобережной и Пойменной Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону депутаты утвердили строительство двух жилых районов на Левом берегу Дона. Об этом сообщили в ходе заседания гордумы 25 апреля.

Так, на Левом берегу планируется построить жилой район с развитой инфраструктурой. На территории ЖК будут располагаться детсады, спортивные объекты и парковки. Возведение новых объектов будет проводиться на улицах Левобережной и Пойменной. В ходе заседания депутаты проголосовали за смену статуса этих земель и перевода территорий в зону перспективного освоения первого типа.

Территорию застройки разделили на три участка, два из которых включены в зону общественно-жилой застройки, а третий — в границы коммунальной.

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(Подробности)