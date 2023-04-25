В Ростове жители центра и Западного на 3,5 недели останутся без горячей воды

Отключение запланировано с 14 мая по 7 июня Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В Ростове-на-Дону жители центра и Западного района на 3,5 недели останутся без горячей воды. Об этом сообщили 25 апреля Ростовские тепловые сети.

Отключения запланированы с 14 мая по 7 июня. За этот период рабочим необходимо заняться подготовкой к следующему отопительному сезону. Так, воду планируют перекрыть в пределах Пушкинской – Буденновского – Серафимовича – Сиверса – Маркова – Локомотивной – Мечникова – Текучева – Чехова, а также по улицам Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко, 20-й улице. Также без горячей воды останутся жители в переулках Верхоянском и Втором.

В это же время подачу воды ограничат в домах по адресам: улица Малиновского – Доватора – Мадояна – Стачки – Литвинова – 2-й Володарского – Заводской – Каширской. Потерпеть придется и жителям Левенцовки. Такая же ситуация ждет и горожан, которые проживают на улицах Пескова, Машиностроительного, Разина, 3-й Кольцевой и Профсоюзной.

В ведомстве отметили, что горячее водоснабжение будут подключать постепенно с 26 мая. При выявлении дефектов в ходе работ подключение воды будет зависеть от устранения повреждений.

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(Подробности)