В Таганроге водитель иномарки сбил 8-летнего пешехода

Школьник перебегал дорогу в неустановленном месте. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Таганроге водитель легковушки сбил 8-летнего пешехода. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 25 апреля около 17:40.

По предварительной информации, 54-летний водитель «Фольксваген» двигался по улице Октябрьской. В этот момент на проезжую часть выбежал 8-летний ребенок. Шофер не успел вовремя затормозить и сбил школьника. Известно, что он перебегал дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)