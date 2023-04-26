В Ростове-на-Дону 26 апреля ожидается до +19 градусов

Порывы ветра достигнут семи метров в секунду Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону 26 апреля синоптики обещают до +19 градусов. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

По прогнозам синоптиков в среду в Ростове весь день будет переменная облачность, но без осадков. Днем воздух прогреется до +19, а вечером столбики термометров опустятся до +14. Порывы ветра в этот день достигнут 6-7 метров в секунду.

Отметим, что в четверг в городе погода разгуляется до +22 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, но без осадков.

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