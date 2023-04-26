В Ростове-на-Дону завершают подготовку общественного транспорта к лету

С 1 июня в Ростове во всем общественном транспорте будут работать кондиционеры.
Фото: Дмитрий Кутепов
В Ростове-на-Дону завершается подготовка общественного транспорта к предстоящему летнему сезону. Об этом сообщили в ходе 18-го заседания гордумы 25 апреля.
В прошлом году для автобусов в Ростове сделали несколько выделенных полос. В текущем году планируется создать еще восемь. Председатель комиссии по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности Магомед Дарсгов отметил, что все жалобы горожан за 2022 год были приняты во внимание.
Все возникшие неполадки панируют устранить к 12 мая. Так, с 1 июня в Ростове во всем общественном транспорте будут работать кондиционеры.
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