В Ростове при пожаре в частном доме погибла 53-летняя женщина

Огонь охватил порядка 50 квадратов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме погибла 53-летняя жительница. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла 25 апреля на улице Лесной.

По информации ведомства, дом начал полыхать около 5 часов утра. Очевидцы вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных пламя охватило порядка 50 квадратов. Огонь удалось потушить за 20 минут. Когда спасатели осматривали сгоревший дом, то обнаружили тело женщины. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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(Подробности)