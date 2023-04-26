В Ростове при пожаре в частном доме погибла 53-летняя женщина

Огонь охватил порядка 50 квадратов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме погибла 53-летняя жительница. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла 25 апреля на улице Лесной.
По информации ведомства, дом начал полыхать около 5 часов утра. Очевидцы вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных пламя охватило порядка 50 квадратов. Огонь удалось потушить за 20 минут. Когда спасатели осматривали сгоревший дом, то обнаружили тело женщины. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадал 40-летний водитель иномарки
С травмами его доставили в больницу