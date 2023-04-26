Лидер «Единой России» Дона Александр Ищенко: Северным районам нашей области нужна достойная поддержка

Фото: пресс-служба "Единой России"

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко представил документы для регистрации на предварительном голосовании.

Через эту процедуру «Единая Россия» вместе с избирателями определит своих кандидатов на будущих выборах в областной парламент.

Александр Ищенко будет участвовать в отборе кандидатов по региональной группе номер 1. Сюда входят 9 северных районов Ростовской области. И с теми местами у Александра Валентиновича особая связь.

- Эта земля для меня близка. В свое время, в 40-х, 50-х годах XX века в станице Мигулинской жили и работали мои дедушка, бабушка. В годы Великой Отечественной войны мой отец в 6-летнем возрасте вместе с моей бабушкой спасались от немецко-фашистских захватчиков, вместе с нашими частями Красной Армии уходили в сторону юго-востока области. И в моей памяти живы эти долгие, яркие рассказы о том, что было в те годы, - поделился он.

Фото: пресс-служба "Единой России"

На севере области развито сельское хозяйство, а самой аграрной сфере должно уделяться особенное внимание, добавил Александр Ищенко.

- По сути, сельские районы Дона – кормильцы не только Ростовской области, но и всей страны, учитывая, какой урожай зерновых каждый год собирает донская земля, - подчеркнул Александр Ищенко.

Достойная поддержка областного и федерального уровней необходима и социальной сфере в сельских территориях, убежден лидер донских единороссов.

- Очевидно, что именно эти акценты должны стать главными в ходе предварительного голосования, - отметил Александр Ищенко.

Жители северных районов внесли весомый вклад в наполнение народной программы партии, назвав конкретные объекты городской среды, здравоохранения или образования, нуждающиеся в модернизации.

- Нам уже есть что сказать о результатах выполнения народной программы именно по северу области, - сообщил глава облпарламента.

Процедура предварительного голосования позволяет обсудить с избирателями самые разные вопросы: например, приоритеты областного бюджета, пути развития образования, медицины, соцподдержки. И услышать мнение людей, подчеркнул глава Законодательного собрания области.

- Для того чтобы обеспечить качественное развитие инфраструктуры в сельских районах Ростовской области, «Единая Россия» будет выставлять сильную команду. Уверен, она сможет предложить такие перспективы развития каждой территории, конкретного округа и в целом всей области, что позволит партии получить высокую поддержку жителей, - подчеркнул Александр Ищенко.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов в Законодательное Собрание Ростовской области пройдет с 22 по 28 мая, информация о том, как проголосовать, есть на pg.er.ru.