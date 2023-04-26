Основные претензии во время проверки были к бухгалтерскому учету и отчетности Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Финансовые нарушения на 2 млрд рублей зафиксировали в работе администрации Ростова-на-Дону. Об этом в рамках отчета за 2022 год сообщила председатель Контрольно-счетной палаты города Ирина Радюхина.

По данным счетной палаты, объем нарушений увеличился с 1,3 млрд рублей в 2021 году до 2,1 млрд рублей в 2022 году.

Основные недочеты были связаны с бухучетом и отчетностью. Претензии обозначились в отношении управления образования, департамента координации строительства и управления по физкультуре и спорту.

В частности, произошел «расход бюджета в 42 665,3 тысячи рублей» из-за несоблюдения требований при установлении, начислении и выплате зарплат.

Кроме того, отметили ошибки, связанные с низким качеством проектно-сметной документации, ненадлежащим строительным надзором и оплатой невыполненных объемов работ.

Всего по итогам мониторинга выписали 67 представлений. В 56 случаях все исправили, остальные требования к этому моменту выполнены частично.

Добавим, составлено было 8 административных протоколов с суммой штрафов в 120 тысяч рублей. К дисциплинарной ответственности привлекли 87 человек. В прокуратуру отправили материалы по 5 проверкам.

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