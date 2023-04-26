С начала года в Ростовской области в пожарах погибло 89 человек

Четверть возгораний произошла из-за короткого замыкания электропроводки. Фото: МЧС России по Ростовской области.

С начала 2023 года в Ростовской области произошло 1411 пожаров. В них погибло 89 человек. Еще 65 получили различные травмы. Об этом сообщили в областной пресс-службе МЧС.

— Четвертая часть всех возгораний произошла из-за короткого замыкания электропроводки, — отметили в МЧС.

При этом большинство погибли в пожарах, возникших из-за проблем с электрооборудованием.

С начала текущего года количество пожаров, вызванных неисправностью электрооборудования и электропроводки, превысило отметку в 350. Кроме того, эксперты отмечают, что курение без должной осторожности и небрежное обращение с огнем являются наиболее распространенными причинами возникновения пожаров.

Так, 25 апреля в Кагальницком районе из-за короткого замыкания погиб мужчина. А в хуторе Самбуров Каменского района из-за оставленной на ночь без присмотра электроплиты погибла женщина.

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