График отключения горячей воды в Ростове-на-Дону: список улиц с 14 мая по 7 июня

Три недели жителям двух районов Ростова придется греть воду в тазиках и чайниках. Фото: Евгения ГУСЕВА

График отключения горячей воды в Ростове-на-Дону на май-июнь опубликовали «Ростовские тепловые сети». Подачу ресурса прекратят из-за подготовки оборудования к следующему отопительному сезону. С 14 мая по 7 июня специалисты проведут гидравлическую опрессовку тепловых сетей Ростовской ТЭЦ-2 на ремонтные работы.

В связи с этим горячее водоснабжение три недели будет отсутствовать на ряде улиц в центре города и в Западном жилом массиве.

В центре города горячую воду отключат в пределах улицы Пушкинской, Буденновского проспекта, улицы Серафимовича, проспекта Сиверса, улицы Маркова, Локомотивной, Мечникова, Текучева, проспекта Чехова, а также по улицам Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко, 20-й улице, переулке Верхоянском и переулке Втором.

В Западном жилом массиве греть воду придется жителям домов по проспекту Малиновского, улицам Доватора и Мадояна, проспекту Стачки, улицам Литвинова, 2-я Володарского, Заводской, Каширской. Также без горячей воды на три недели останутся жители Левенцовки и на улице Пескова, в переулке Машиностроительный, по улицам С. Разина, 3-й Кольцевой и Профсоюзной.

Включать горячую воду начнут постепенно с 26 мая без дополнительного оповещения. При выявлении дефектов при опрессовке будут устраняться, и после этого горячую воду вернут в квартиры ростовчан.

АЛЛО!

При обнаружении течи, размыва грунта или дорожного покрытия коммунальщики просят не приближаться к этому месту, и быть крайне осторожными — вызвать о месте парения в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру +7(863) 234-89-44 или позвонить в городскую аварийную службу - 05.