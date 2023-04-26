На ПМЭФ-2023 пройдет международный чемпионат по отражению кибератак государственного масштаба

В апреле состоится Международный чемпионат по информационной безопасности. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В рамках Петербургского международного экономического форума – 2023 в апреле состоится Международный чемпионат по информационной безопасности. Организаторами онлайн-соревнований выступят Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком». Соревнования пройдут на базе платформы Национального киберполигона, созданием которой занимается «РТК-Солар». В рамках чемпионата участники отработают международное взаимодействие при отражении нескольких волн атак государственного масштаба.

- Информационная безопасность сегодня вышла на первый план, став стратегически важной сферой для любого государства. В условиях стремительно меняющегося мира важно налаживать взаимодействие между специалистами из разных стран, – подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. – Это будет не только соревнование, но и крупная международная площадка для демонстрации передовых отечественных технологий.

К участию в соревновании приглашены 40 команд из разных стран, в которые входят сотрудники центров реагирования на киберинциденты и представители коммерческих центров противодействия кибератакам.

Отборочный этап состоится с 29 мая по 6 июня. Три команды, набравшие наибольшее количество баллов за отражение и расследование атак, попадут в финальный этап. Он пройдет с 14 по 17 июня и будет демонстрироваться на площадке Петербургского международного экономического форума.

- Значимость надежной и эффективной системы киберзащиты постоянно возрастает. На платформе Национального киберполигона созданы и подвергаются испытаниям типовые ИТ-инфраструктуры организаций ключевых отраслей, в том числе финансового, нефтегазового, ИКТ и энергетического секторов, а также типовая корпоративная инфраструктура, — рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Мероприятие на базе Национального киберполигона пройдет в рамках ПМЭФ уже во второй раз. Первые международные киберучения состоялись в 2022 году. В них приняли участие представители России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Пакистана и Вьетнама.

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