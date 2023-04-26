Активный рост розничного кредитования в России в 2023 году ожидают эксперты рынка

Фото: пресс-служба ВТБ

Эксперты ожидают, что в 2023 году объем розничного кредитования в России вырастет на 17% и по портфелю увеличится до 33,5 трлн рублей. Преимущественную долю в нем будет занимать ипотека. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

- В этом году мы фиксируем устойчивое восстановление потребительской активности на розничном рынке. По итогам первого квартала общерыночные продажи розничных кредитов на 19% превысили уровень прошлого года и на 8% – рекордный 2021 год. Мы пересмотрели наш прогноз и считаем, что стабильная экономическая ситуация обеспечит более активный рост розничного кредитования в России. Со своей стороны, мы поддержим движение к рекордному уровню, и уже в первом полугодии планируем увеличить продажи в полтора раза, – заявил Анатолий Печатников.

По итогам первого квартала объемы выдачи розничных кредитов банка превысили показатели за аналогичный период прошлого года. Клиенты оформили свыше 400 тысяч кредитов более чем на 468 млрд рублей.

Самый активный рост показало автокредитование – объем выдач увеличился в полтора раза и составил 22 млрд рублей. С начала года увеличился и спрос на кредиты наличными, рост составил 42% по сравнению с первым кварталом 2022 г. В сегменте ипотеки клиенты оформили более 44 тысячи кредитов на 228 млрд рублей.

Также Анатолий Печатников отметил, что за прошлый год рынок кредитования в России значительно укрепился, и если 2022 год был временем адаптации к новым условиям, то уже в этом году специалисты рассчитывают на его восстановление.