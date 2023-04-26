Спецкомиссия из Москвы проверит МВД Ростова-на-Дону после задержания глав двух райотделов

Полную проверку собираются провести в полиции Ростова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону полную проверку работы полиции проведет специальная комиссия от МВД из Москвы. Об этом порталу 1rnd.ru сообщили в силовых структурах.

Журналисты узнали, что решение о тотальной проверке на федеральном уровне приняли после задержания второго по счету руководителя районного отдела полиции.

К слову, накануне без глав остались отделы МВД Советского и Ленинского районов Ростова. Предположительно, начальники попали под подозрение в рамках расследования по делу о полицейской ОПГ.

Также в качестве подозреваемых, сообщает 1rnd.ru, сейчас находятся сотрудники «еще как минимум двух райотделов полиции».

Напомним, по предварительным данным, преступная группа собирала с бизнесменов, имевших торговые точки, деньги за защиту от штрафов и общее покровительство.

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