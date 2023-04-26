Две юные ростовчанки рекомендованы к поступлению в ГИТИС

София Михайлова - единственная ростовчанка, прошедшая очный отбор в следующий тур прослушиваний в Москве Фото: Личный архив героя публикации

МТС подвела итоги предварительных прослушиваний в ГИТИС. Они проводились для регионов ЮФО в апреле в рамках соцпроекта компании «Поколение М». В следующий тур отбора крупнейшего театрального вуза Европы прошли сразу две ростовчанки: Анастасия Мироненко и София Михайлова.

Прослушивания в очном формате проходили в Краснодаре. Сюда приехали сотни абитуриентов со всего юга России. 20-летняя преподавательница музыки София Михайлова - единственная ростовчанка, прошедшая отбор в следующий тур прослушиваний в Москве. Сделать это ей помогли произведения Чехова, Бродского и Крылова.

- Настрой боевой, жду следующие туры. Стать актрисой - давняя мечта. Не терплю однообразия, не вижу себя на другом месте. Конечно, прослушивания очень помогают. Советы комиссии дают понять, в какую сторону развиваться, - поделилась абитуриентка.

Стать актрисой - давняя мечта Софии Михайловой Фото: Личный архив героя публикации

В прошлом году София тоже приезжала на прослушивания в Краснодар, но ей не хватило пары баллов. На ее счету также победа в онлайн конкурсе «Поколения М» «Мастерская ГИТИС». Девушка загрузила ролик, в котором она читает отрывок из чеховского «Казака», и выиграла экскурсию в ГИТИС.

- Целеустремленная девушка. Она сильно выросла, видно, что приняла во внимание все рекомендации, - прокомментировал декан актерского факультета ГИТИС, старший преподаватель кафедры актерского мастерства Тарас Белоусов. - Это - пример неочевидной пользы проекта. Дети получают возможность пройти один из этапов поступления поближе к дому. А те, кто не поступает с первой попытки, получают консультацию педагогов, понимают на что обратить внимание в дальнейшем пути к профессии актера.

Анастасия Мироненко - выпускница из школы №22 Ростова-на-Дону Фото: Личный архив героя публикации

После проведения прослушиваний в очном формате был запущен онлайн формат консультаций для абитуриентов. Встречи педагогов с поступающими проходили на цифровой платформе Webinar от МТС. В них также приняли участие сотни абитуриентов со всего юга России.

Еще одна выпускница из школы №22 Ростова-на-Дону Анастасия Мироненко не прошла прослушивания в Краснодаре и заново попробовала силы в онлайн формате. В этот раз она была рекомендована к поступлению в ГИТИС.

Информационный обзор Редакции