В Ростове работу трех троллейбусных маршрутов приостановили

Машины сейчас работают на других линиях Фото: Дмитрий Кутепов

В среду, 26 апреля, в Ростове приостановили работу троллейбусных маршрутов №№ 8, 10 и 12. Все они связывают Западный жилой массив с центром города. Об этом сообщили в горадминистрации.

Власти отметили, что мера временная. Ее пришлось ввести из-за ремонта высоковольтного электрооборудования.

Троллейбусы с приостановленных маршрутов простаивать не будут. Временно их перевели в усиление на другие линии.

Напомним, сейчас в донской столице подходит к завершению подготовка общественного транспорта к работе летом.

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