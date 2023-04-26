Три строящихся завода в Ростовской области планируют запустить к концу 2024 года

Работа предприятий будет направлена на импортозамещение. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области три предприятия - тракторный завод, а также заводы трансмиссий и сельхозтехники - планируют поэтапно ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

- Все три новых завода, начиная с 2023 года и заканчивая 2024 годом, будут запущены. Работа предприятий будет направлена на импортозамещение, - прокомментировал Василий Голубев.

Новые предприятия создают в Таганроге и Ростове-на-Дону.

Например, первый этап завода на территории «ТагАЗа» должны включить в работу уже в сентябре 2023 года. В данном случае речь идет о производстве сельскохозяйственной и коммунальной техники. Предполагается, что на этом производстве смогут выпускать 5 тысяч единиц техники ежегодно. Введут 1,5 тысячи рабочих мест.

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