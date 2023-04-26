Дополнительный поезд свяжет Ростов-на-Дону и Махачкалу

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

С 28 апреля 2023 года назначается дополнительный поезд, который свяжет Махачкалу и Ростов-на-Дону. Его маршрут пройдет через семь регионов юга России.

Для удобства пассажиров расписание поезда разработано так, чтобы отправление и прибытие на конечные станции приходилось на дневное время. Первый поезд №391/392 отправится 28 апреля из Махачкалы в 13:46 и прибудет в Ростов-на-Дону в 09:09. Обратный рейс с вокзала Ростов-Главный назначен на 29 апреля в 18:15, прибытие в столицу Дагестана – в 13:35 30 апреля.

Поезд будет ходить через день, отправляясь из Махачкалы по четным числам, из Ростова – по нечетным.

С 20 мая поезд будет ускорен в обоих направлениях. Из Ростова-на-Дону состав станет отправляться в 18:15 и прибывать в Махачкалу в 10:26. Отправление из Махачкалы в 17:09, прибытие на станцию Ростов-Главный в 09:09.

В пути следования запланированы остановки на станциях: Кизилюрт, Хасавюрт, Гудермес, Червленная, Ищерская, Моздок, Прохладная, Георгиевск, Минеральные Воды, Невинномысская, Армавир Ростовский, Кавказская, Тихорецкая, Кущевка, Батайск.

В состав поезда включены купейные и плацкартные вагоны, оборудованные всем необходимым для комфортного путешествия. При его формировании учтены национальные традиции республик Северного Кавказа, т.е. предусмотрены вагоны с разделением на мужские и женские купе. Также имеются специализированные купе для маломобильных пассажиров.

Продажа проездных документов на поезд уже открыта. Более подробную информацию о наличии мест и стоимости билетов можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД».