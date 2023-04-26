Город олимпийских чемпионов обогнал IT-столицу по количеству интернет-трафика

Фото: МегаФон

Жители Шахт прокачали с начала года наибольшее количество интернета и возглавили рейтинг городов Ростовской области с численностью не более 300 тысяч человек. На втором месте оказались таганрожцы, а на третье место попали абоненты из Волгодонска.

К такому выводу пришли эксперты МегаФона после анализа обезличенных данных.

С начала года шахтинцы скачали более трех тысяч Тб информации, что сопоставимо с онлайн трансляцией Олимпийских игр в формате 4К в течении 35 лет. В Шахтах были воспитаны девять олимпийских чемпионов. Абоненты здесь тоже ставят рекорды, в среднем один горожанин тратит на 14% больше, чем жители других городов.

Такие показатели обусловлены развитием сети оператора. В 2023 году были модернизированы объекты связи, в зоне которых находятся социально-значимые учреждения, такие как пожарная часть, где связь необходима для обеспечения безопасности жителей, и школы, где учится активная в Сети аудитория.

Также в пятерку городов с продвинутыми пользователями в Ростовской области вошли Батайск и Новочеркасск. По показателям динамики трафика в лидеры вышли абоненты из Константиновска и Сальска. Здесь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, скачивали больше на 28% и 21% соответственно.

- Нагрузка на нашу сеть постоянно увеличивается, а, значит, все больше жителей региона выбирают самый быстрый интернет. В первом квартале этого года независимые эксперты международной компании Ookla подтвердили наше лидерство во многих городах региона. В Шахтах показатель медианной скорости достигает 43,28 Мбит/с. В Волгодонске — 49,44 Мбит/с. В Батайске — 44,33 Мбит/с, — прокомментировал Алексей Барков, директор МегаФона в Ростовской области.

Всего с начала года оператор провел работы более чем на 30 объектах связи, из них порядка 10 были запущены впервые. Расширено покрытие в Таганроге, Волгодонске, Батайске, Новошахтинске, Красном Сулине и других населенных пунктах области.