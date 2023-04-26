Эксперты ожидают полное восстановление рынка ипотеки в первом полугодии 2023 года

За первый квартал 2023 года портфель ипотеки в России увеличился более чем на 4% Фото: Александр ГЛУЗ

За первый квартал 2023 года портфель ипотеки в России увеличился более чем на 4% и составил 15,78 трлн рублей. В ВТБ прогнозируют, что по итогам января-июня текущего года российские заемщики оформят жилищные кредиты более чем на 2,76 трлн рублей. Это на 46% превысит результат за аналогичный период прошлого года и на 2% – рекордного 2021 года. Таким образом, в первом полугодии рынок ипотеки полностью восстановится. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Основные факторы, которые повлияют на восстановление рынка ипотеки – развитие льготных программ и комплекса мер для поддержки уязвимых категорий населения, направленных, в том числе, на повышение доступности жилья.

Кратный рост спроса заемщиков на льготные программы произошел на фоне продления «Ипотеки с господдержкой-2020», а также индексации материнского капитала на 12%.

Свою роль в динамике рынка сыграли и так называемые «околонулевые» программы, реализуемые застройщиками. Эксперты ожидают, что в дальнейшем спрос на вторичное жилье будет расти, а на новостройки – уменьшаться.

- Мы планируем в первом полугодии выдать более 536 млрд рублей по ипотеке, что будет выше не только результата за первую половину прошлого года почти на четверть, но и аналогичного периода 2021-го года – на 4%. Почти каждый второй кредит будет выдан на льготных условиях. Безусловно, уход от «околонулевых программ» поменяет структуру спроса клиентов, – заявил Анатолий Печатников.

Он добавил, что интерес к ипотеке будет также подогревать ожидаемая стагнация цен на первичном рынке недвижимости, а введенные ограничения на минимальную ставку при субсидировании кредитов уже положительно отразились на стоимости объектов.