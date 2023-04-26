Житель Ростовской области застрял в речных камнях и едва не утонул

Мужчина мог захлебнуться в воде, но его вовремя спасли. Фото: пресс-служба Ростовской областной службы спасения на водах

В Белой Калитве спасли мужчину, которого нашли лежащим в воде в районе разрушенной плотины. Человек почти полностью погрузился в реку Калитва и мог захлебнуться в любой момент, но его вовремя заметили местные жители.

- 25 апреля диспетчер «112» сообщил, что в реке находится мужчина, который не может выбраться. Спасатели прибыли в указанное место и нашли пострадавшего среди больших каменных глыб. Он застрял в районе пояса и лежал прямо в воде, которая постепенно подбиралась к его лицу, - рассказали в областной службе спасения на водах.

Мужчину, которому угрожала опасность, быстро обвязали специальным ремнем и вытащили на берег. После этого спасенного передали бригаде скорой помощи.

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