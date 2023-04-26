Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

Сегодня, 26 апреля, президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

- Сегодня у него с докладом будет губернатор Ростовской области. Предстоит серьезный разговор, - сказал Дмитрий Песков.

Предварительно, глава донского региона планирует отчитаться об итогах развития Ростовской области за 2022 год.

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