Эксперты прогнозируют отказ российских розничных вкладчиков от доллара и евро к концу 2025 года Фото: Анастасия Осипова

До конца текущего года совокупная доля классических пассивов ВТБ в рублях и дружественных валютах достигнет 93%, а по итогам 2025 года клиенты откажутся от сбережений в долларах и евро. Такой прогноз в ходе пресс-конференции дал Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления банка.

В текущем году продолжится тренд на девалютизацию пассивов физлиц. По прогнозам экспертов, доля евро и доллара в розничном портфеле банка снизится за год с 10 до 7%. Клиенты все чаще конвертируют доллары и евро в рубли и юани, совокупная доля которых по итогам года увеличится в портфеле сбережений до 93%. Из них 90% займет отечественная валюта. Объем пассивов в китайской валюте увеличится до конца года до 15 млрд юаней.

- В этом году вкладчики продолжат размещать свои сбережения в рублях – сегодня такой способ вложения остается одним из самых надежных и высокодоходных на рынке. По нашим прогнозам, в 2023 году объем привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц российских банков может показать прирост в 6,5%, достигнув 39 трлн рублей. Мы предполагаем, что вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших 2-2,5 лет, – прокомментировал Анатолий Печатников.

Приоритетом клиентов на данный момент остаются классические вклады. Уже сейчас спрос на них сместился с краткосрочного размещения в пользу среднесрочного – на 6-12 месяцев.