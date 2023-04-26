График отключения опубиковало «Донэнерго» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотни домов в донской столице останутся без электричества в 9 часов в четверг. Публикуем подробный график отключений света на 27 апреля 2023 в Ростове-на-Дону.

По данным «Донэнерго», света не будет по следующим адресам:

До 15.00: переулок Булавина, 15-33, 2-12; улица Сызранская, 3-19, 4-18; переулок Трудовой 3-5, 8-30.

До 16.00: улица 2-я Киргизская 46-58, 67-91; улица Казахская 58-74; переулок Обский 2-38, 3-17; переулок Уральский 1-31, 2-36; переулок Ухтомский 1-35, 2-38; переулок Водоотводный 1-25, 2-24; улица Загорская 10-40, 17, 24/1; переулок Отечественный 1-23, 2-22; улица Петрашевского 37-55; улица Портовая 72-80, 80/1, 80/3, 93 А, 97 А, 104А; переулок Ракетный 1-29, 2-28; проспект Стачки, 9 Б.

До 17.00: улица Металлургическая 68-110, 55-101; улица Физкультурная 1-45, 2-48; улица Червоноармейская 1-9, 2-10; улица Активная 1-9, 2-16; улица Образцовая 1-19; улица Крупской 82, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 81; улица Левобережная 73-85, 12-24; проспект Космонавтов 32В/ 21В; торговый центр «Северный»; садовые товарищества «Мичуринец» и «Северная Ривьера»; коттеджный поселок «Париж»; улица Металлургическая 6А, 10А; просп. 40-летия Победы 37Г, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9.

До 18.00: улица Нижегородская 43-49 А, Б, В, Г, 34-114; улица Листопадова 93-165, 62-180; улица Искусственная 72-98, 47-69; улица 1-я Линия 68-72, 77-89; улица 3-я Линия 56-86, 69-111; улица 5-я Линия 56-94, 55-101; улица 7-я Линия 65-87, 64-96; улица 9-я Линия 51-87,68-84; улица Береговая 101; улица Марти 17; улица 1-я Пролетарская 67-71, 64-78.

Напомним, с 14 мая по 7 июня в Ростове десятки домов останутся без горячей воды. В это время на ТЭЦ-2 будут проходить плановые ремонтные работы.