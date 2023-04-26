Как провести май весело и интересно: Wink представил афишу громких премьер

Майские кинопремьеры в Wink Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Видеосервис Wink представляет яркое дополнение к длинным выходным, праздничным вечерам и семейным встречам. Легкие комедии и интеллектуальное кино, военная драма и якутские триллеры впечатлят даже самых искушенных любителей кино.

Одной из самых громких премьер мая обещает стать сериал из линейки Wink Originals «Балет» (18+) с хореографией Владимира Варнавы и Аллой Сигаловой в главной роли.

Продолжит список новинок настоящее мужское кино. У героев нет выходных, поэтому во втором сезоне сериала-боевика «Сержант» (18+) спецназовец Алексей Серганов снова окажется в эпицентре смертельно опасных событий.

Майские кинопремьеры в Wink Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Еще одна история с продолжением ждет поклонников комедийной франшизы «Любовь-морковь». В новом фильме «Любовь-морковь. Восстание машин» (18+) экранная пара Гоши Куценко и Кристины Орбакайте — супруги Андрей и Марина Голубевы — опять меняется телами, но делает это высокотехнологично.

Ценителей якутского кинематографа в мае ждет большая ретроспектива фильмов режиссера Степана Бурнашева. Нуарный триллер «Айта» (16+) появится в Wink сразу после кинопроката. Также зрители смогут увидеть ранние картины Бурнашева, снятые в 2015–2018 годах – «Другая жизнь» (12+), «Первая любовь» (12+) и «Республика Z».

Ценителям российского авторского кино будут доступны картины из программы фестиваля «Зимний», включая драму Ивана Твердовского «Наводнение» (18+).

Фильм «Волны» (16+) режиссера Михаила Брашинского обращается к сложной теме сектантства как побега от реальности. Мелодрама «Я хочу! Я буду!» (12+) расскажет историю Нади, которая получает новый шанс в своей жизни благодаря появлению в доме племянницы, увлекающейся стендапом.

С 13 мая в Wink можно будет посмотреть китайский научно-фантастический боевик «Блуждающая Земля 2» (16+), рассказывающий о поиске новой планеты.

Для маленьких зрителей пройдут показы мультсериала «Пуффины непобедимые» (6+) и сказки «Моя фея-проказница» (0+).

В майские праздники также можно увидеть все серии двух новых проектов из линейки Wink Originals - «Актрисы» (18+) и «Операция “Неман”» (18+).

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