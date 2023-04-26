Вечером 26 апреля Ростов встал в семибалльных пробках

В некоторых местах сложно проехать из-за аварий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером, 26 апреля, на дорогах донской столицы образовались семибалльные пробки. По данным сервиса Яндекс.Карты, основные заторы образовались в центре и в сторону Северного жилого массива.

В центральной части города машины встали на улицах Большой Садовой, Красноармейской и Суворова.

На улице Красноармейской в районе пересечения с улицей Суворова в левом ряду произошло ДТП. Из-за этого там тяжело проехать.

По проспекту Михаила Нагибина в сторону Северного затор растянулся от кольца в районе ДГТУ до торгового центра «Горизонт».

По проспекту Шолохова пробка достигла 1,2 километра от улицы 2-я Линия до старого автовокзала.

На улице Мадояна произошло ДТП в правом ряду. Из-за этого там машинам сложно проехать.

Пробка протяженностью более 3 километров образовалась на улице Малиновского в сторону улицы Всесоюзной и продлилась еще на 500 метров.

Во время плотного движения надо строго соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также выбирать безопасную скорость движения.

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