Ростовская обсерватория присоединилась к Всероссийской акции «Ночь музеев»

Вход на мероприятие свободный, но количество мест ограничено. Фото: администрация Ростова.

В Ростове астрономическая обсерватория парка им. Максима Горького присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев», которая состоится 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В рамках мероприятия гости смогут посетить демонстрационные, космические и звездные залы, посмотреть 3D-фильм о космосе и совершить виртуальную прогулку по звездному небу с помощью проектора-планетария.

Также с 21.00 до 23.00 при ясном небе посетители смогут наблюдать за небом через окуляр телескопа.

Вход на мероприятие свободный, но количество мест ограничено. Сеансы начинаются в 20.00, 21.00 и 22.00. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8(863)240-25-85.

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