Музей истории Ростова пополнился открытками и фотографиями с видами города

Железнодорожный вокзал Ростова был построен в конце XIX века, но в середине 1970-х годов он был разобран. Фото: пресс-секретарь главы администрации донской столицы Мария Петрова.

Коллекция открыток и фотографий с видами Ростова-на-Дону 1950-2000-х годов пополнила фонды Музея истории города. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте сообщила пресс-секретарь главы администрации донской столицы Мария Петрова.

Среди собранных материалов можно увидеть места, которые остались практически неизменными по сей день, те, которые кардинально изменили свой облик, и те, которые навсегда исчезли.

Например, главный железнодорожный вокзал был построен в конце XIX века, но в середине 1970-х годов он был разобран в связи с расширением и реконструкцией вокзала.

К слову, не все предметы, попавшие в музей, становятся его экспонатами. Решение о принятии предметов на постоянное хранение принимает экспертная фондово-закупочная комиссия, которая собирается один раз в квартал.

Напомним, музей истории Ростова временно находится в историческом парке «Россия — моя история» на проспекте Шолохова. Власти намерены расположить его в бывшем доходном доме Максимова на улице Московской, 72. Среди ростовчан он известен как «Дом с ангелами». Для этого его необходимо отреставрировать.

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