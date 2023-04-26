В Ростове-на-Дону без вести пропали 14-летние школьницы

Подростки не выходят на связь почти двое суток. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону разыскивают двух пропавших школьниц. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Последний раз Валерию Слепцову и Лиану Жилкину видели 24 апреля, с того дня они не выходят на связь. Родители пытались найти подростков самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Пропавших девочек ищут вторые сутки.

Валерия Слепцова ростом 165 сантиметров. У нее нормальное телосложение, темно-румые волосы и карие глаза. В день исчезновения она была одета в светло-серую куртку, черные джинсы и белые кроссовки.

Лиана Жилкина ростом 170 сантиметров. У девочки нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. Она была одета в белую толстовку с черно-коричневыми вставками, светло-синие джинсы и белые кроссовки.

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