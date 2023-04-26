Ростовчанке грозит до двух лет тюрьмы за интимное фото знакомого

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

В городе Ростов-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней жительницы города, подозреваемой в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщили в региональной пресс-службе следкома.

В СК считают, что в феврале этого года подозреваемая, находясь у себя дома, опубликовала в социальной сети фото интимного характера своего 36-летнего знакомого без его согласия. Сделала она это из-за личных неприязненных отношений.

— Следователем в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — отметили в ведомстве.

За нарушение неприкосновенности частной жизни ей грозит до двух лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области мужчина пойдет под суд за интимные фото своей бывшей девушки

По данным следствия, в декабре прошлого года обвиняемый, находясь дома, в Азовском районе, из личных неприязненных отношений разместил в одной из социальных сетей фото интимного характера своей бывшей девушки без ее согласия (подробности)