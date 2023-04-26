В Ростове началась подготовка к строительству дороги на Западном

Уже получено положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове начали подготовку к строительству дороги на Западном. Об этом 26 апреля сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города.
По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, уже получено положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию на строительство автодороги по улице Тружеников. Речь идет об участке от улицы 2-й Краснодарской до Батуринской.
- В адрес минтранспорта Ростовской области готовится инвестиционный пакет документов по вопросу оказания содействия в выделении финансирования на реализацию проекта, - отметили в администрации города.
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