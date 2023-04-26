В Феодосии пожилой рецидивист застрелил из ружья соседку

Мужчине предъявили обвинение и вскоре отправят в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Феодосии рецидивист застрелил из ружья 55-летнюю соседку. Как сообщает "КП - Крым", трагедия случилась утром 25 апреля в селе Ближнее.

В одном из дворов на улице Советской лаяла собака. Соседу не нравился шум, поэтому он решил поговорить с хозяйкой пса. Однако диалог не удался и вскоре превратился в ссору. Тогда сельчанин решил разобраться «по-плохому». Он зашел в дом, взял охотничье ружье и вернулся к женщине. Мужчина несколько раз выстрелил 55-летней соседке в грудь. От полученных ранений несчастная скончалась в собственном дворе.

Вскоре злоумышленника задержали. В ходе следствия выяснилось, что год назад он вышел из тюрьмы, где отбывал срок за убийство. В СК уточнили, что за такое преступление 66-летнего крымчанина судили уже дважды.

Мужчине предъявили обвинение и вскоре отправят в СИЗО.

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