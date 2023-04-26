В Ростове в парке Черевичкина высадили катальпы

Артисты и администрация Молодежного театра начали благоустройство "Зеленой поляны". Фото: администрация Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону в парке Вити Черевичкина молодежь города высадила катальпы. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.
Артисты совместно с администрацией Молодежного театра положили начало «Зелёной поляне Молодежного театра», высадив в парке саженцы катальпы.
- Идея создания появилась во время работы над премьерным спектаклем «Земля Эльзы», – уточнила Мария Петрова.
Отметим, что поляна символизирует дружбу Молодежного театра и Детского парка им. В. Черевичкина.
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