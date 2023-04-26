В Таганроге проезд в некоторых видах общественного транспорта подорожает с 1 мая

Сумма одной поездки увеличится до 35 рублей
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Таганроге проезд с 1 мая подорожает в некоторых видах транспорта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Граждане увидели небольшие объявления в автобусах о подорожании проезда. Однако, официальной информации пока нет. Если это произойдет, то стоимость поездок в общественном транспорте в Таганроге будет самой дорогой в регионе.
Сегодня стоимость проезда на автобусе в приморском городе составляет – 25 рублей, а в маршрутке – 30.
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