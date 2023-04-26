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НовостиОбщество26 апреля 2023 18:56

В Таганроге проезд в некоторых видах общественного транспорта подорожает с 1 мая

Сумма одной поездки увеличится до 35 рублей
Лейла МИРИШОВА
Сумма одной поездки увеличится до 35 рублей

Сумма одной поездки увеличится до 35 рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге проезд с 1 мая подорожает в некоторых видах транспорта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Граждане увидели небольшие объявления в автобусах о подорожании проезда. Однако, официальной информации пока нет. Если это произойдет, то стоимость поездок в общественном транспорте в Таганроге будет самой дорогой в регионе.

Сегодня стоимость проезда на автобусе в приморском городе составляет – 25 рублей, а в маршрутке – 30.

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