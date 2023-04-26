Губернатор Василий Голубев назвал недопустимыми все отключения воды в Ростове дольше 14 дней

Две недели – это нормативный срок, установленный на федеральном уровне Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Василий Голубев назвал недопустимыми отключения воды в донской столице дольше 14 дней. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства Ростовской области с участием глав администраций муниципалитетов 26 апреля. Губернатор напомнил, что две недели – это норма, установленная на федеральном уровне.

При авариях, при плановой работе люди должны знать, что мы держим все под контролем и укладываемся в нормативные сроки. Если нет – это неправильно принятые управленческие решения, безответственность исполнителей, – отметил Василий Голубев.

Отметим, что ростовские теплосети оповестили жителей центра и Западного об отключении горячего водоснабжения на 3,5 недели – с 14 мая по 7 июня.

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(Подробности)