Спустя неделю правоохранители задержали троих подозреваемых в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье задержали участников жестокого убийства возле ресторана. Об этом сообщает «КП - Ставрополье».

По данным следователей, трагедия произошла 18 апреля. Группа мужчин окружили черную «Ладу» и расстреляли авто, в котором находился водитель. Злоумышленники выстрелили около 60 раз по машине. Мужчина 33 лет от полученных травм погиб на месте. После чего, мужчины скрылись на своих авто.

Спустя неделю правоохранители задержали троих подозреваемых в Москве. Их доставили в Ставрополь.

Ленинский районный суд арестовал одного из них на два месяца. К вечеру того же дня следователи сообщили о задержании еще двоих нападавших, - сообщает источник.

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