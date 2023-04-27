В Ростове-на-Дону без вести пропал 10-летний мальчик

Ваню ищут уже сутки, поисковики прочесывают все улицы и районы города. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшего 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Иван Андросов вышел из дома 26 апреля и не вернулся. Взволнованные родители пытались найти мальчика самостоятельно, но все попытки оказались безуспешны. Тогда они обратились в полицию, позже к поискам подключились волонтеры. Ваню ищут уже сутки, поисковики прочесывают все улицы и районы города.

Согласно ориентировке, рост мальчика около 140 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и светло-голубые глаза. Он был одет в черную куртку, синий спортивный костюм, желто-зеленую футболку и черную шапку.

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