Между Ростовом-на-Дону и Крымом запустят дополнительные поезда

Первый рейс ежедневного поезда запланирован на 27 апреля Фото: Андрей АБРАМОВ

Между Ростовом и Крымом запустят дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс» 26 апреля.

Согласно информации, один из поездов будет ежедневный, а другой планируют отправлять раз в неделю. Первый рейс ежедневного состава отправится 27 апреля, а еженедельный рейс начнет перевозки с 3 мая. Из Крыма поезд будет отправляться в 02:10 по средам и прибывать в Ростов-на-Дону в этот же день в 16:06. Из донской столицы состав тронется в 02:21 по четвергам, а в Симферополь прибудет в 15:00.

Отметим, что в состав поездов включены плацкартные, купейные и штабные вагоны. В еженедельном составе будет находить вагон-ресторан для комфортных поездок граждан.

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