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НовостиОбщество27 апреля 2023 5:10

Между Ростовом-на-Дону и Крымом запустят дополнительные поезда

Первый рейс ежедневного поезда запланирован на 27 апреля
Лейла МИРИШОВА
Первый рейс ежедневного поезда запланирован на 27 апреля

Первый рейс ежедневного поезда запланирован на 27 апреля

Фото: Андрей АБРАМОВ

Между Ростовом и Крымом запустят дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс» 26 апреля.

Согласно информации, один из поездов будет ежедневный, а другой планируют отправлять раз в неделю. Первый рейс ежедневного состава отправится 27 апреля, а еженедельный рейс начнет перевозки с 3 мая. Из Крыма поезд будет отправляться в 02:10 по средам и прибывать в Ростов-на-Дону в этот же день в 16:06. Из донской столицы состав тронется в 02:21 по четвергам, а в Симферополь прибудет в 15:00.

Отметим, что в состав поездов включены плацкартные, купейные и штабные вагоны. В еженедельном составе будет находить вагон-ресторан для комфортных поездок граждан.

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