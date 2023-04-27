В Ростове нашли пропавших 14-летних школьниц

Девочек искали около двух дней. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Ростове-на-Дону нашли без вести пропавших 14-летних школьниц. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Девочки 24 апреля ушли в школу. Они учились во вторую смену, однако на занятиях так и не появились. Родители забили тревогу и пытались найти пропавших самостоятельно, однако все попытки оказались безуспешны. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Девочек удалось найти поздним вечером 26 апреля.

Сейчас жизни и здоровью школьниц ничего не угрожает. Где находились подростки все это время неизвестно.

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