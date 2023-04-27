В Ростове пункт правильного питания закрыли на 60 суток из-за санитарных нарушений

Акт о приостановке работы предпринимателю вручил судебный пристав Фото: Артем КИЛЬКИН

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону на 60 суток приостановили работу пункта правильного питания. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в главном управлении ФССП России по Ростовской области.

Административное наказание утвердил суд из-за несоблюдения санитарных требований. Нарушителем признали индивидуального предпринимателя, который фасует и продает пищевые наборы.

- Судебный пристав-исполнитель выехал по адресу и составил акт о приостановке работы пункта на 60 суток с предупреждением об ответственности в случае невыполнения решения суда, - рассказали в донском управлении ФССП.

После установленного срока и устранения всех недочетов, обнаруженных Роспотребнадзором, бизнесмен сможет продолжить свою деятельность.

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