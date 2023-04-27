Власти Ростова опубликовали графики отключения горячей воды в апреле и июле

Администрация Ростова призвала жителей быть внимательными и осторожными при обнаружении течи, размыве грунта или дорожного покрытия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Информацию об отключении горячей воды и подготовке Ростова-на-Дону к новому отопительному сезону опубликовала администрация города.

Согласно графику, потребители в разных частях города без горячей воды будут оставаться до 28 апреля и с 3 по 14 июля.

Предприятия ЖКХ приступили к работам по проверке теплосетей на максимальную температуру теплоносителя, что потребовало временного ограничения подачи горячей воды в жилые дома, объекты социальной сферы и административные здания.

На время испытаний аварийно-восстановительные бригады теплоснабжающих организаций привели в режим повышенной готовности для оперативного устранения выявленных дефектов.

ДО 28 АПРЕЛЯ

В эти дни в центре Ростова горячей воды не будет в границах:

– проспект Соколова – улица Малюгиной – улица 21-я Линия – улица Береговая;

– проспект Соколова – улица Береговая – переулок Халтуринский – улица Пушкинская.

Полностью восстановить подачу воды планируют 28 апреля.

С 3 ПО 14 ИЮЛЯ

Отключить горячую воду на Северном, в районе «Темерника» и проспекта Ленина изначально планировали в апреле. Но из-за переноса сроков гидравлических испытаний сдвинули на июль. Вот как выглядит график.

На Северном: улица Капустина – улица Пацаева – бульвар Комарова – улица Стартовая – улица Планетная – улица Орбитальная – улица Венеры – улица Каракумская – проспект Королева – проспект Космонавтов – улица Волкова;

В районе «Темерника»: улица Лелюшенко – улица Миронова – улица Думенко;

В районе проспект Ленина: улица Нансена – переулок Ахтарский – улица Текучева – улица Мечникова – улица Стадионная – улица Шеболдаева – улица Ленина – улица Профинтерна – улица Ярослава Галана – улица Ларина – улица Погодина – улица Нариманова – проспект Нагибина – улица Новаторов – улица Врубовая – переулок Актюбинский.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...

Администрация Ростова призвала жителей быть внимательными и осторожными при обнаружении течи, размыве грунта или дорожного покрытия. В случае таких проблем следует не приближаться к месту дефекта и срочно сообщать об этом по телефонам круглосуточных диспетчерских служб, включая:

– «Ростовские тепловые сети» – 8 (863) 234-89-44;

– «Теплокоммунэнерго» – 8 (863) 274-50-15;

– Департамент ЖКХ – 05, 8 (863) 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98;

– ЕДДС 112 – 112.

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