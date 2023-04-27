В Шахтах машина врезалась в автомобиль и сбила дорожный знак

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП. Фото Госавтоинспекции.

В четверг, 27 апреля, в городе Шахты произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улицы Смидовича и переулка Шишкина.

По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Лада Веста» при повороте налево на зеленый сигнал светофора не предоставил преимущество в движении автомобилю «Мазда Аксела», который двигался со встречного направления прямо, в результате чего произошло столкновение. После этого «Лада» продолжила движение и наехала на пешеходное ограждение и дорожный знак.

К счастью, никто не пострадал, но оба транспортных средства получили механические повреждения. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

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