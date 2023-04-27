В Азове и Волгодонске пройдут предпраздничные продовольственные ярмарки

Участие в ярмарках бесплатное. Фото: правительство Ростовской области.

В преддверии майских праздников в городах Азов и Волгодонск пройдут продовольственные ярмарки. Мероприятия состоятся 29 апреля.

Развернутся они по следующим адресам:

– В Азове рядом с торговым центром «Перекресток» на улице Привокзальной, 10Б;

– В Волгодонске на площади Победы.

В департаменте потребрынка сообщили, что на ярмарках будут представлены овощи, фрукты, колбасная, мясная, молочная, птицеводческая, рыбная продукция, масло растительное, мед, мучные, кондитерские, бакалейные изделия и другие товары. Кроме того, садоводам будет предложен посадочный материал фруктовых деревьев, ягодных культур, рассада, семена цветов и овощей. Предполагается, что все это будет продаваться по ценам ниже рыночных на 10-15%.

Сельхозпредприятия, фермерские хозяйства и владельцы личных подсобных хозяйств из разных районов и населенных пунктов Дона смогут принять участие в мероприятии бесплатно. Подробную информацию о ярмарках можно получить в администрации Азова по телефону: 8 (863 42) 46-710, а также в администрации Волгодонска по телефону: 8 (863 92) 22-552.

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