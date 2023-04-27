Россельхозбанк провел экологическую акцию по расчистке от мусора побережья Дона

Фото: Екатерина Попова

Фонд «Экология» Россельхозбанка вместе с Росприроднадзором по Ростовской области провели акцию по расчистке водоохранной зоны Дона.

Более 30 участников собрали на пляже в хуторе Алитубе мусор, а затем его отсортировали и вывезли. А еще установили информационные стенды с призывами соблюдать чистоту и указали посетителям пляжа места ближайших мест утилизации отходов. Также были взяты пробы воды из Дона.

НАЧАТЬ С СЕБЯ

- Мы хотели объяснить людям, что на самом деле, чтобы везде было чисто, достаточно просто не сорить. Если каждый начнет с себя, этого будет достаточно. И мы своим примером это показали,- говорит руководитель управления Росприроднадзора Алексей Кузьмин.

Фото: Екатерина Попова

По словам директора фонда «Экология» Эльмиры Морозовой, акция также призвана минимизировать использование большого количества пластика в нашей жизни.

- Если же изделие из пластмассы многоразовое, то его углеродный след будет гораздо меньше в отличие от одноразовых пластиковых упаковок для еды. Ведь пластик разлагается до микропластика. Поэтому стоит ограничивать себя в потреблении подобных вещей. Например, в магазин за продуктами можно ходить с экосумкой. И своим примером показывать, что надо беречь экологию. Тогда обязательно за вами кто-то последует, - объясняет Эльмира Морозова.

ЭКОЛАВКИ В РАЗЫ ПРОЧНЕЕ ДЕРЕВЯННЫХ

После того, как берег Дона был расчищен от мусора, а территория пляжа стала чище и комфортне, участники акции установили в парке Левобережном четыре скамейки с урнами из переработанного вторсырья. На изготовление одной лавки ушло более четырех тысяч пластиковых пакетов и бутылок. Такая скамейка отличается своей долговечностью и прочностью. В отличие от деревянной она не боится дождя, холода и не треснет от перепадов температур. Срок службы у такой скамейки 50 лет. А весит она почти центнер.

- Никакой угрозы экологии эти скамейки не представляют, - отметил Алексей Кузьмин.

Кстати, экологическую акцию Россельхозбанк проводит уже не в первый раз. В сентябре прошлого года волонтеры и экоактивисты привели в порядок пляж на Зеленом острове и установили четыре эколавки.

- Мы заботимся об экологии и для ее поддержки учредили фонд «Экология», - подчеркнула директор ростовского регионального филиала «Россельхозбанка» Лариса Туишева. - Люди должны учиться не только брать у природы ресурсы, но и помогать ей. А взрослые должны показывать пример детям.