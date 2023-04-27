Wink покажет военную драму «Операция “Неман”» ко Дню Победы Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В онлайн-кинотеатре Wink все пять серий военной драмы «Операция “Неман”» (16+) будут доступны с 27 апреля 2023 года, а уже в мае его премьера состоится в эфире РЕН ТВ.

«Операция “Неман”» — совместный проект телеканалов РЕН ТВ и «Звезда», Wink и компании Star Media Vision. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

В «Операции “Неман”» объединяются традиции военного кино и современные технологии, которые позволили воплотить масштабные и зрелищные экшн-сцены с погонями, перестрелками, взрывами и каскадерскими трюками. Сериал снят по мотивам знаменитого романа Владимира Богомолова «Момент истины». Действие происходит в августе 1944 года на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии. Оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алёхина должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко. Контрразведчики с Алёхиным отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается ускользнуть.

Автором идеи сериала является генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин. Сценарий написан группой авторов под руководством продюсера Андрея Тартакова. В сериале снялись Александр Яценко, Алексей Кравченко, Алексей Макаров и другие.

В «Операции “Неман”» объединяются традиции военного кино и современные технологии Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Основной постер и характер-постеры: https://disk.yandex.ru/d/wpJOSkVaVFcotg

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=ImD2g017TwA

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/GBvPgVZMRf90Ig

- Для Wink стало хорошей традицией накануне Дня Победы устраивать цифровую премьеру захватывающего контента про Великую Отечественную войну — наши зрители всегда с большим интересом смотрят военно-исторические кино и сериалы. В прошлом году мы до телеэфира на РЕН ТВ показали проект “СМЕРШ. Продолжение” и он заслуженно вошел в топ просмотров. “Операция “Неман” будет интересна зрителям разных поколений, которые хотят почувствовать дух того времени, когда обычные люди превращались в героев, — отметил директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим.

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