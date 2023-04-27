Русское географическое общество благоустроит один из родников в Ростове-на-Дону

Один из 10 родников Ростова выберут для благоустройства Фото: Павел КЛОКОВ

В 2023 году в Ростове-на-Дону по итогам голосования благоустроят один из 10 родников. Варианты жителям донской столицы предложили на сайте проекта Российского географического общества.

Поддержать можно следующие объекты:

1. Святой источник Серафима Саровского, ботанический сад ЮФУ;

2. Родник Гремучий, улица Амбулаторная;

3. Родник Гремучка № 2, улица Подгорная;

4. Родник Гремучка № 3, улица Подгорная;

5. Родник Малая Гремучка, Нижне-Железнодорожный проезд;

6. Родник Воскресения Христова, церковь Преполовения Пятидесятницы;

7. Родник Салах Су, церковь Сурб-Хач;

8. Родник Природный, Соловьиная роща;

9. Родник Водопадный, СНТ Авангард;

10. Родник Серебряный, улица Пескова, ж/д станция «Первомайская».

Выбранный родник обещают исследовать. Проверят минеральный состав воды, наличие токсических веществ, бактерий и микроводорослей. После этого расчистят и укрепят русло, установят информационные таблички, скамейки и деревянные настилы.

Добавим, всего по стране изучат 100 родников, 10 из которых приведут в порядок после голосования. Кроме Ростовской области, акцию организовали в Башкортостане, Татарстане, Красноярском крае, Оренбургской, Псковской, Свердловской, Московской, Пензенской и Ульяновской областях.

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